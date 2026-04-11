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Saco Rallye Châlons-en-Champagne

Saco Rallye Châlons-en-Champagne dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Saco Rallye

Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Concerts organisés par le Sacobri.   .

Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21 

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English : Saco Rallye

L’événement Saco Rallye Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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