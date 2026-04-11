Châlons-en-Champagne

Saco Rallye

Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Concerts organisés par le Sacobri. .

Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21

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English : Saco Rallye

L’événement Saco Rallye Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne