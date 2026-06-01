Concert Les Bruits qui Courent Cirque Historique Châlons-en-Champagne vendredi 26 juin 2026.

Châlons-en-Champagne

Concert Les Bruits qui Courent

Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

Concert Les Bruits qui Courent

Cette année, la chorale du conservatoire Les bruits qui courent fête ses 10 ans d’existence. .

Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Concert Les Bruits qui Courent

L’événement Concert Les Bruits qui Courent Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne