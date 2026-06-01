Concert Les Bruits qui Courent Cirque Historique Châlons-en-Champagne
Concert Les Bruits qui Courent Cirque Historique Châlons-en-Champagne vendredi 26 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Concert Les Bruits qui Courent
Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
Concert Les Bruits qui Courent
Cette année, la chorale du conservatoire Les bruits qui courent fête ses 10 ans d’existence. .
Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les Bruits qui Courent
L’événement Concert Les Bruits qui Courent Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Journée Européennes de l’Archéologie Place Godart Châlons-en-Champagne 13 juin 2026
- Exposition Entre nos Mains Place Godart Châlons-en-Champagne 13 juin 2026
- Visite libre du musée, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Châlons-en-Champagne 13 juin 2026
- Visite libre, Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne 13 juin 2026
- Portes Ouvertes au Conservatoire Conservatoire Jean-Philippe Rameau Châlons-en-Champagne 13 juin 2026