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Concert Les Bruits qui Courent Cirque Historique Châlons-en-Champagne

Concert Les Bruits qui Courent Cirque Historique Châlons-en-Champagne vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Cirque Historique

Adresse : 1 Rue du Cirque

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Concert Les Bruits qui Courent

Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Tout public
Concert Les Bruits qui Courent

Cette année, la chorale du conservatoire Les bruits qui courent fête ses 10 ans d’existence.   .

Cirque Historique 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Concert Les Bruits qui Courent

L’événement Concert Les Bruits qui Courent Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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