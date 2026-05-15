Châlons-en-Champagne

Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

35ème Festival des Musiques d’ici et d’Ailleurs

Retrouvez le Festival des Musiques d’ici et d’Ailleurs cet été à Châlons-en-Champagne, Saint-Martin-sur-le-Pré, Vitry-le-François, Saint-Memmie et Ailleurs !

Concerts, bals et rencontres musicales 40 rendez-vous en accès libre attendent grands et petits. Seul.e, en famille et/ou entre ami.e.s, venez profiter des musiques actuelles de création de tous les horizons, pour autant de moments exceptionnels, hors du temps… .

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs

L’événement Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT de la Marne