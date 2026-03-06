Châlons Plage Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Châlons Plage

Grand Jard Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Châlons Plage, comme un vent de liberté, au bord de l’eau !

Durant tout l’été, le Grand Jard se transformera en immense plage . Entre activités sportives, invitations à la détente et animations culturelles, le programme est ensoleillé et varié.

De nouvelles activités sur l’eau pour les enfants (engins à pédaliers), des ciné concerts, des bains de soleil et des brumisateurs pour se rafraîchir, des lectures sous les arbres… Vous n’allez jamais autant apprécier l’été que cette année !

Pour le farniente

– Bains de soleil Une quarantaine de transats seront mis en place le matin et rangés le soir. Pour en profiter au maximum, il sera possible d’emprunter des revues, des journaux et des magazines. Un hamac géant sera également installé.

– Bac à sable Le bac à sable sera positionné entre le terrain de beach et les transats à l’ombre des arbres. Idéal pour protéger les bambins du soleil !

Pour les sportifs

– Châlons Beach un terrain en sable de 600 m² avec structure gonflable

– Un terrain de beach volley de 200m²

– Un chalet sera positionné au niveau de l’allée Mirabel, entre les terrains et les bains de soleil.

– Un terrain de basket

– Tennis de Table, mise en place de tables en accès libre, sur l’ensemble de la période, avec prêt de raquettes et de balles.

– Badminton

– Urban tennis

– Tyrolienne

– Accrobranche

– Mini-golf

– Base nautique

Pour les curieux

Chalet des médiathèques de Châlons plage ouvert de 15h30 à 19h Bibliambule, jeux de

société, ateliers divers. Programme à retrouver en téléchargement ci-dessous.

Nombreuses animations. Programme complet en PDF en téléchargement ci-dessous ou disponible à l’Office de Tourisme.

Au jard anglais

– Aire de barbecue .

Grand Jard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Châlons Plage

L’événement Châlons Plage Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne