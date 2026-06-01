Parcours de l’arbre, Le Petit Jard, Châlons-en-Champagne

Parcours de l’arbre 5 – 7 juin Le Petit Jard Marne

En autonomie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Venez découvrir nos arbres remarquables à l’aide d’un jeu de reconnaissance visuelle, guidé par points GPS.

Le principe :

Téléchargez le fichier « RDV aux jardin – Parcours guidé de l’arbre », et scanez les QR codes avec votre smartphone.

Vous serez dirigés au pied de l’arbre où se situe une affiche sur laquelle est noté en haut à gauche une lettre ou un chiffre qu’il faudra reporter sur le plan dans les cases correspondantes à l’arbre en question.

Vous découvrirez quel est le numéro de l’arbre arbre sous le point d’interrogation.

Le Petit Jard 21 boulevard Aristide Briand, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326699821 http://www.chalons-en-champagne.net Séparé du Jard Anglais par le canal latéral à la Marne et du Grand Jard par le Nau, le Petit Jard présente une composition de style pittoresque dont les plantations ont été enrichies à partir de 1938 par deux botanistes, Pierre Gauroy et Adrien Hermant. L’arboretum présente une intéressante collection d’arbres et de plantes au cœur de Châlons-en-Champagne. Aire de jeux et parking à proximité.

Venez découvrir nos arbres remarquables à l’aide d’un jeu de reconnaissance visuelle, guidé par points GPS.

©Ville de Châlons-en-Champagne