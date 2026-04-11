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Anniversaire de l’Octolab Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Anniversaire de l’Octolab Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Diderot

Adresse : 11 Rue du Groupe Libération Nord

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Anniversaire de l’Octolab

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
L’OctoLab fête ses 4 ans ! Les membres du FabLab vous donnent rendez-vous pour une journée festive et créative.

Pour discuter des projets et vous montrer comment fonctionnent les machines. La journée idéale pour vous lancer !

Tout public.   .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : Anniversaire de l’Octolab

L’événement Anniversaire de l’Octolab Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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