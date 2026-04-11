Anniversaire de l’Octolab Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Anniversaire de l’Octolab

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

L’OctoLab fête ses 4 ans ! Les membres du FabLab vous donnent rendez-vous pour une journée festive et créative.

Pour discuter des projets et vous montrer comment fonctionnent les machines. La journée idéale pour vous lancer !

Tout public. .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Anniversaire de l’Octolab

L’événement Anniversaire de l’Octolab Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne