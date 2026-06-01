Soirée-concert Finissage de l’exposition Plein comme un vide FECITtoolbox Val-de-Vesle

Val-de-Vesle

Soirée-concert Finissage de l’exposition Plein comme un vide

FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

Plein comme un vide

Finissage / Soirée-concert

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h30

À l’occasion du finissage de l’exposition collective Plein comme un vide FECIT a le plaisir de vous inviter à une soirée-concert avec Band’Ankh et Pest Modern.

Cet événement clôture l’exposition par une approche complémentaire plus truculente, plus tonitruante, plus gesticulante.

Entrée libre.

Restauration petits prix sur place (esspèces et carte bancaire acceptées).

Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 18h30 et sur rendez-vous. .

FECITtoolbox 11 Rue de Reims Val-de-Vesle 51360 Marne Grand Est

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English : Soirée-concert Finissage de l’exposition Plein comme un vide

L’événement Soirée-concert Finissage de l’exposition Plein comme un vide Val-de-Vesle a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne