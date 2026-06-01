Théâtre / Itinéraire d’un enfant pas gâté La Filature Bazancourt

Bazancourt

Théâtre / Itinéraire d’un enfant pas gâté

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

Pour cette 2ème année, l’atelier théâtre adultes de La Filature s’est fixé comme objectif de créer un spectacle à partir de chansons connues, choisies pour leur potentiel théâtral ainsi que pour leur diversité, allant par exemple de Jacques Brel à Soprano.

Les titres ont été proposés par les animateurs aussi bien que par les comédiens, et la création du spectacle s’est faite à partir d’improvisations proposées par ces derniers.

L’histoire racontera l’itinéraire d’un personnage qui ne démarre pas forcément bien dans la vie mais qui grandit tout de même. Celui-ci se retrouve face à des problématiques qui ne sont pas sans nous rappeler nos propres préoccupations familiales ou professionnelles, mais celles-ci seront traitées avec ce brin de folie qui caractérise ce groupe théâtral et qui vous garantit un spectacle aussi burlesque que spectaculaire.

Durée 50 min

L’ATELIER THÉÂTRE ADULTES DE LA FILATURE

Distribution

Avec Anne-Sophie, Aurélie, Camille, Carine, Corinne, Éléonore, Emma, Flore, Grégory, Marine, Nicolas et Perrine.

Texte Régis Barth

Sous le regard de Régis Barth et Jean-Noël Parmentier

VENDREDI 12 JUIN et SAMEDI 13 JUIN

De 20h30 à 21h20

▶ Tout public / À partir de 8 ans

▶ Gratuit / Sur réservation en cliquant sur le lien ou au guichet

Pour rappel Les spectacles commencent à l’heure et les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Ils doivent également être assis à côté de cet adulte pendant toute la durée du spectacle. Aucun enfant ne pourra être placé seul ou séparé de l’adulte accompagnant.

Vous ne pouvez plus venir ?

Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est +33 3 26 48 65 00

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English : Théâtre / Itinéraire d’un enfant pas gâté

L’événement Théâtre / Itinéraire d’un enfant pas gâté Bazancourt a été mis à jour le 2026-05-29 par Reims Tourisme & Congrès