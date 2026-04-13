Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck La Filature Bazancourt

Bazancourt

Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 10:45:00

Date(s) :

2026-06-10

Tout public

ÉVEIL MUSICAL / LES JARDINS MUSICAUX D’AMDY SECK

Les Jardins Musicaux avec Amdy Seck s’appuient sur les comptines, berceuses et chants traditionnels pour favoriser l’éveil sensoriel et musical des jeunes enfants.

Avec Amdy SECK d’ACAO

VENDREDI 10 AVRIL / 10H00

▶ Gratuit

▶ De 6 mois à 3 ans

▶ Réservation obligatoire en cliquant sur le lien de réservation ou par téléphone au 03.26.48.65.00

Pour rappel Lors des ateliers de la médiathèque, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Toutes les personnes présentes à l’atelier doivent s’inscrire.

Vous ne pouvez plus venir ?

Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est lafilature@bazancourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck

L’événement Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck Bazancourt a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès