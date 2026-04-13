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Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck La Filature Bazancourt

Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck La Filature Bazancourt mercredi 10 juin 2026.

Lieu : La Filature

Adresse : 1 Rue de la Filature

Ville : 51110 Bazancourt

Département : Marne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Bazancourt

Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 10:45:00

Date(s) :
2026-06-10

Tout public
ÉVEIL MUSICAL / LES JARDINS MUSICAUX D’AMDY SECK

Les Jardins Musicaux avec Amdy Seck s’appuient sur les comptines, berceuses et chants traditionnels pour favoriser l’éveil sensoriel et musical des jeunes enfants.

Avec Amdy SECK d’ACAO

VENDREDI 10 AVRIL / 10H00
▶ Gratuit
▶ De 6 mois à 3 ans
▶ Réservation obligatoire en cliquant sur le lien de réservation ou par téléphone au 03.26.48.65.00

Pour rappel Lors des ateliers de la médiathèque, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Toutes les personnes présentes à l’atelier doivent s’inscrire.

Vous ne pouvez plus venir ?
Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone.   .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est   lafilature@bazancourt.fr

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English : Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck

L’événement Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck Bazancourt a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès

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