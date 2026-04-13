Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck La Filature Bazancourt
Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck La Filature Bazancourt mercredi 10 juin 2026.
Bazancourt
Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck
La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 10:45:00
Date(s) :
2026-06-10
Tout public
ÉVEIL MUSICAL / LES JARDINS MUSICAUX D’AMDY SECK
Les Jardins Musicaux avec Amdy Seck s’appuient sur les comptines, berceuses et chants traditionnels pour favoriser l’éveil sensoriel et musical des jeunes enfants.
Avec Amdy SECK d’ACAO
VENDREDI 10 AVRIL / 10H00
▶ Gratuit
▶ De 6 mois à 3 ans
▶ Réservation obligatoire en cliquant sur le lien de réservation ou par téléphone au 03.26.48.65.00
Pour rappel Lors des ateliers de la médiathèque, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Toutes les personnes présentes à l’atelier doivent s’inscrire.
Vous ne pouvez plus venir ?
Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .
La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est lafilature@bazancourt.fr
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English : Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck
L’événement Éveil musical / Les Jardins Musicaux d’Amdy Seck Bazancourt a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès
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