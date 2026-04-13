Balade contée avec Juliette Cheriki-Nort La Filature Bazancourt
Balade contée avec Juliette Cheriki-Nort La Filature Bazancourt mercredi 3 juin 2026.
Bazancourt
Balade contée avec Juliette Cheriki-Nort
La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Tout public
Juliette Cheriki-Nort vous propose une balade contée, une itinérance douce dans la commune ponctuée de contes issus du répertoire populaire. Des anecdotes et de petites manipulations viendront également rythmer le parcours pour entrer en interaction avec le patrimoine local.
(Repli à la médiathèque en cas de mauvais temps).
MERCREDI 3 JUIN / 14H00 (2H30)
▶ Gratuit
▶ À partir de 6 ans
▶ Réservation obligatoire sur le lien de réservation ou par téléphone au 03.26.48.65.00
Pour rappel Lors des ateliers de la médiathèque, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Toutes les personnes présentes à l’atelier doivent s’inscrire.
Vous ne pouvez plus venir ?
Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .
La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est +33 3 26 48 65 00
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English : Balade contée avec Juliette Cheriki-Nort
L’événement Balade contée avec Juliette Cheriki-Nort Bazancourt a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès
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