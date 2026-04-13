Atelier numérique / Atelier du FIL’LAB La Filature Bazancourt

Bazancourt

Atelier numérique / Atelier du FIL’LAB

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Tout public

Chaque mois, vos bibliothécaires organisent des ateliers mêlant créativité et numérique. Ces sessions sont une opportunité idéale pour découvrir l’impression 3D, la robotique, le codage, l’électronique, la réalité virtuelle ou encore le jeu vidéo.

Un programme innovant à ne pas manquer !

MERCREDI 10 JUIN / 14H00

DÉCOUVERTE DES OUTILS DU FIL’LAB

Envie d’explorer l’univers des outils numériques ? Imprimante 3D, robotique, cartes connectées, électronique, Intelligence Artificielle… cet atelier est fait pour vous !

▶ Gratuit

▶ À partir de 8 ans

▶ Réservation obligatoire sur le lien de réservation ou par téléphone au 03.26.48.65.00

Le Fil’Lab est également mis à disposition le samedi matin et un vendredi après-midi par mois. Le règlement et les conditions de réservation sont disponibles auprès de l’accueil.

Pour rappel Lors des ateliers de la médiathèque, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Toutes les personnes présentes à l’atelier doivent s’inscrire.

Vous ne pouvez plus venir ?

Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est lafilature@bazancourt.fr

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English : Atelier numérique / Atelier du FIL’LAB

L’événement Atelier numérique / Atelier du FIL’LAB Bazancourt a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès