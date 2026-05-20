Bazancourt

Concerts à la ferme

20 rue des Beaux Cors Bazancourt Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Au programme MA P’TITE CHANSON

Avec Agathe PEYRAT (chant), Arnaud THORETTE (alto) et Pierre CUSSAC (accordéon)

Réservation conseillée (jauge limitée) sur www.concertsalaferme)

Prix libre (prix conseillé 8€)

Insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans les campagnes de France, créer des espaces de rencontre et d’échange entre le monde agricole, les habitants de zones rurales et les artistes grâce au levier de la musique classique, lyrique ou du jazz, tel est le concept de Concerts à la ferme.

Au programme MA P’TITE CHANSON

Avec Agathe PEYRAT (chant), Arnaud THORETTE (alto) et Pierre CUSSAC (accordéon)

Réservation conseillée (jauge limitée) sur www.concertsalaferme)

Prix libre (prix conseillé 8€)

Insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans les campagnes de France, créer des espaces de rencontre et d’échange entre le monde agricole, les habitants de zones rurales et les artistes grâce au levier de la musique classique, lyrique ou du jazz, tel est le concept de Concerts à la ferme. .

20 rue des Beaux Cors Bazancourt 60380 Oise Hauts-de-France +33 1 40 36 04 16 resa.calf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program: MA P’TITE CHANSON

With Agathe PEYRAT (vocals), Arnaud THORETTE (viola) and Pierre CUSSAC (accordion)

Reservations recommended (limited capacity) at www.concertsalaferme)

Free admission (recommended price: 8?)

The concept behind Concerts à la ferme is to breathe new cultural life into the French countryside, and create meeting places for the farming community, rural dwellers and artists, through the leverage of classical, operatic and jazz music.

L’événement Concerts à la ferme Bazancourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Picardie Verte