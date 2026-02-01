Stage Multisports ⚽ Crépy-en-Valois
Stage Multisports ⚽ Crépy-en-Valois Oise 2026-02-16 08:30:00 2026-02-16 08:30:00
⚽ Tournoi du vivre ensemble 77 Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois Oise 2026-02-16 09:30:00 2026-02-16 09:30:00
Le malade imaginaire en LA majeur 1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise débute le Début : 2026-02-16 20:00:00 2026-02-16
La matinale des mamans ☕ 10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise 2026-02-17 09:00:00 2026-02-17 09:00:00
Vacances d'hiver au Pavillon de Manse 34 Rue des Cascades Chantilly Oise 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17 10:00:00
CINÉ-ATELIER-DÉBAT Matrix 4 Rue de l'Abbé du Bos Beauvais Oise 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18 14:00:00
Visite-atelier La tête dans les nuages au Musée d'Art et d'Archéologie de Senlis Place Notre-Dame Senlis Oise 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Atelier créatif “Éventail carnaval” 51 rue Roger Salengro Méru Oise 2026-02-26 15:00:00 2026-02-26 15:00:00
Denise jardinière vous invite chez elle 1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise débute le Début : 2026-02-19 20:00:00 2026-02-19
Humour Redouane Bougheraba 3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé Oise débute le Début : 2026-02-19 20:00:00 2026-02-19
Soirée Jeux de société ♟️ 10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise 2026-02-20 19:00:00 2026-02-20 19:00:00
Soirée Raclette 18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité Oise 2026-02-20 19:00:00 2026-02-20 19:00:00
Couple en délire 1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise débute le Début : 2026-02-20 20:00:00 2026-02-20
Soirée Loups Garous 1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise 2026-02-20 20:00:00 2026-02-20 20:00:00
️ Dédicace d'Asrunn 10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise 2026-02-21 13:00:00 2026-02-21 13:00:00
Les petits champions de la lecture au domaine de Chaalis Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise 2026-02-21 14:00:00 2026-02-21 14:00:00
Super Loto ⚽ 25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise 2026-02-21 14:00:00 2026-02-21 14:00:00
Atelier Bougies parfumée ️ 45 Route de Paris Le Plessis-Belleville Oise 2026-03-07 14:30:00 2026-03-07 14:30:00
Gala de Danse de Salon Rue de Verdun Le Plessis-Belleville Oise 2026-02-21 20:00:00 2026-02-21 20:00:00
Théâtre pour enfants Rêve, ballades imaginaires 1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise 2026-02-22 11:00:00 2026-02-22 11:00:00