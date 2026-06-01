Soirée rock à la ferme du Tilleul Conchy-les-Pots vendredi 12 juin 2026.

Conchy-les-Pots

Soirée rock à la ferme du Tilleul

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 00:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Découvrez un lieu paisible et convivial lors d’une soirée rock en plein air avec le concert des Soucoupes Violentes, figure emblématique du rock français indépendant. Première partie assurée par Dom DARLING (Blues Folk).

Poursuivez la soirée avec un DJ set vinyle, 60’s et profitez en pour découvrir l’exposition d’Alexis Pardigm.

Ouverture des portes à 19h, restauration et buvette sur place.

Prix libre (en conscience) 8€ minimum

Découvrez un lieu paisible et convivial lors d’une soirée rock en plein air avec le concert des Soucoupes Violentes, figure emblématique du rock français indépendant. Première partie assurée par Dom DARLING (Blues Folk).

Poursuivez la soirée avec un DJ set vinyle, 60’s et profitez en pour découvrir l’exposition d’Alexis Pardigm.

Ouverture des portes à 19h, restauration et buvette sur place.

Prix libre (en conscience) 8€ minimum .

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots 60490 Oise Hauts-de-France +33 6 17 67 56 42 soultilleul@hotmail.com

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English :

Discover a peaceful, friendly venue for an open-air rock evening with a concert by Les Soucoupes Violentes, an emblematic figure in French indie rock. Opening act Dom DARLING (Blues Folk).

Continue the evening with a vinyl DJ set, 60’s and discover the Alexis Pardigm exhibition.

Doors open at 7pm, food and refreshments on site.

Free admission (conscience) 8? minimum

L’événement Soirée rock à la ferme du Tilleul Conchy-les-Pots a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Nord-Compiégnois