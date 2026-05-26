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Padel-Fauteuils à Flavacourt Flavacourt

Padel-Fauteuils à Flavacourt Flavacourt mercredi 10 juin 2026.

Ville : 60590 Flavacourt

Département : Oise

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Flavacourt

Padel-Fauteuils à Flavacourt

Flavacourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Organisés par Padel Club Flavacourtois, le handisport est à l’honneur à la plaine des sports de Flavacourt
Organisés par Padel Club Flavacourtois, le handisport est à l’honneur à la plaine des sports de Flavacourt   .

Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France   padelclubflavacourtois@gmail.com

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English :

Organized by Padel Club Flavacourtois, handisport has pride of place at the Plaine des Sports in Flavacourt

L’événement Padel-Fauteuils à Flavacourt Flavacourt a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays de Bray

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