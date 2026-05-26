Flavacourt

Padel-Fauteuils à Flavacourt

Flavacourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Organisés par Padel Club Flavacourtois, le handisport est à l’honneur à la plaine des sports de Flavacourt

Organisés par Padel Club Flavacourtois, le handisport est à l’honneur à la plaine des sports de Flavacourt .

Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France padelclubflavacourtois@gmail.com

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English :

Organized by Padel Club Flavacourtois, handisport has pride of place at the Plaine des Sports in Flavacourt

L’événement Padel-Fauteuils à Flavacourt Flavacourt a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays de Bray