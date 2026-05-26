Padel-Fauteuils à Flavacourt Flavacourt
Padel-Fauteuils à Flavacourt Flavacourt mercredi 10 juin 2026.
Flavacourt
Padel-Fauteuils à Flavacourt
Flavacourt Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Organisés par Padel Club Flavacourtois, le handisport est à l’honneur à la plaine des sports de Flavacourt
Organisés par Padel Club Flavacourtois, le handisport est à l’honneur à la plaine des sports de Flavacourt .
Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France padelclubflavacourtois@gmail.com
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English :
Organized by Padel Club Flavacourtois, handisport has pride of place at the Plaine des Sports in Flavacourt
L’événement Padel-Fauteuils à Flavacourt Flavacourt a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays de Bray
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