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Cécifoot Flavacourt

Cécifoot Flavacourt jeudi 4 juin 2026.

Ville : 60590 Flavacourt

Département : Oise

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Flavacourt

Cécifoot

Flavacourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 13:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Organisé par le Padel Club Flavacourtois à la plaine des sports de Flavacourt
Organisé par le Padel Club Flavacourtois à la plaine des sports de Flavacourt   .

Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France   padelclubflavacourtois@gmail.com

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English :

Organized by the Padel Club Flavacourtois at the Plaine des Sports in Flavacourt

L’événement Cécifoot Flavacourt a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays de Bray

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