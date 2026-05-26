Flavacourt

Cécifoot

Flavacourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 13:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Organisé par le Padel Club Flavacourtois à la plaine des sports de Flavacourt

Organisé par le Padel Club Flavacourtois à la plaine des sports de Flavacourt .

Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France padelclubflavacourtois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Padel Club Flavacourtois at the Plaine des Sports in Flavacourt

L’événement Cécifoot Flavacourt a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays de Bray