Cécifoot Flavacourt
Cécifoot Flavacourt jeudi 4 juin 2026.
Flavacourt
Cécifoot
Flavacourt Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 13:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Organisé par le Padel Club Flavacourtois à la plaine des sports de Flavacourt
Organisé par le Padel Club Flavacourtois à la plaine des sports de Flavacourt .
Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France padelclubflavacourtois@gmail.com
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English :
Organized by the Padel Club Flavacourtois at the Plaine des Sports in Flavacourt
L’événement Cécifoot Flavacourt a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays de Bray
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