L’Oise, Terre de sports nature | Promenade en voilier Saint-Leu-d’Esserent

Saint-Leu-d’Esserent

L’Oise, Terre de sports nature | Promenade en voilier

Rue de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 11:30:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire.

Le club nautique SRCSO de Saint-Leu d’Esserent vous propose d’embarquer pour une balade sur l’eau à bord d’un voilier pour profiter d’un moment de détente au fil du vent.

Public enfants, jeunes, adultes, séniors

Accès libre et gratuit

Rdv Mercredi 10 juin de 11h30 à 16h00 à la base nautique de Saint-Leu-d’Esserent

Rue de la garenne (accès par la RD92)

(Attention, ne pas confondre avec la base de loisirs. Le club nautique est situé un peu plus loin)

Renseignement au 06 81 11 44 95 ou srcso@orange.fr

Venir en transports en commun: gare de Saint-Leu d’Esserent à 1,4 km (Transilien H Creil-Pontoise)

ou réseau AXO bus interurbain lignes D et E arrêt Gare SNCF puis 1,4 km à pied.

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire.

Le club nautique SRCSO de Saint-Leu d’Esserent vous propose d’embarquer pour une balade sur l’eau à bord d’un voilier pour profiter d’un moment de détente au fil du vent.

Public enfants, jeunes, adultes, séniors

Accès libre et gratuit

Rdv Mercredi 10 juin de 11h30 à 16h00 à la base nautique de Saint-Leu-d’Esserent

Rue de la garenne (accès par la RD92)

(Attention, ne pas confondre avec la base de loisirs. Le club nautique est situé un peu plus loin)

Renseignement au 06 81 11 44 95 ou srcso@orange.fr

Venir en transports en commun: gare de Saint-Leu d’Esserent à 1,4 km (Transilien H Creil-Pontoise)

ou réseau AXO bus interurbain lignes D et E arrêt Gare SNCF puis 1,4 km à pied. .

Rue de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 6 81 11 44 95 srcso@orange.fr

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English :

From June 6 to July 5, 2026, the Département de l’Oise is organizing L’Oise, Terre de sports nature , a nationwide event dedicated to outdoor activities.

The SRCSO sailing club in Saint-Leu d’Esserent invites you to come aboard a sailboat for a relaxing ride on the water.

Public: children, young people, adults, seniors

Free access

Rendezvous Wednesday June 10 from 11:30am to 4:00pm at the Saint-Leu-d?Esserent water sports center

Rue de la garenne (access via RD92)

(Please do not confuse with the leisure center. The yacht club is located a little further on)

For further information, call 06 81 11 44 95 or srcso@orange.fr

Public transport: Saint-Leu d’Esserent station 1.4 km away (Transilien H Creil-Pontoise)

or AXO intercity bus network, lines D and E, Gare SNCF stop, then 1.4 km on foot.

L’événement L’Oise, Terre de sports nature | Promenade en voilier Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Creil Sud Oise