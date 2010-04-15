Journées de la Rose au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

Journées de la Rose au Domaine de Chaalis

Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis Oise

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

2026-06-12

Les Journées de la rose fêtent en 2026 ses 25 ans ! Venez découvrir la roseraie de Chaalis et célébrer la reine des fleurs. 130 exposants passionnés partageront leurs savoir-faire, leurs conseils et leurs secrets, sous le regard bienveillant d’un parrain d’exception.

pour le plus grand plaisir des amoureux des fleurs et des jardins.

Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 04 02 accueil@chaalis.fr

English :

The Journées de la rose celebrates its 25th anniversary in 2026! Come and discover the Chaalis rose garden and celebrate the queen of flowers. 130 passionate exhibitors will share their know-how, advice and secrets, under the watchful eye of an exceptional sponsor.

