La Grande Aventure de Chaalis Fontaine-Chaalis

Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tout l’été, vivez la grande aventure de Chaalis en famille ! Une chasse au trésor vous mènera à la découverte du patrimoine de Chaalis et un spectacle de fauconnerie exceptionnel vous révélera sa longue histoire ! À la fin du spectacle, les coulisses de la fauconnerie vous attendent !
Horaires 10h 18h
Durée du spectacle 30 min.
Chasse au trésor 1h à 1h30
Idéal pour toute la famille .
Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France
English :
Experience the great adventure of Chaalis all summer long! A treasure hunt will lead you to discover the heritage of Chaalis, and an exceptional falconry show will reveal its long history! At the end of the show, a behind-the-scenes look at falconry awaits you!
