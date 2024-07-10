La Grande Aventure de Chaalis Fontaine-Chaalis

La Grande Aventure de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tout l’été, vivez la grande aventure de Chaalis en famille ! Une chasse au trésor vous mènera à la découverte du patrimoine de Chaalis et un spectacle de fauconnerie exceptionnel vous révélera sa longue histoire ! À la fin du spectacle, les coulisses de la fauconnerie vous attendent !

Horaires 10h 18h

Durée du spectacle 30 min.

Chasse au trésor 1h à 1h30

Idéal pour toute la famille .

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France

English :

Experience the great adventure of Chaalis all summer long! A treasure hunt will lead you to discover the heritage of Chaalis, and an exceptional falconry show will reveal its long history! At the end of the show, a behind-the-scenes look at falconry awaits you!

