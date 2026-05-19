Séance de yoga dans la roseraie du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis
Séance de yoga dans la roseraie du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis samedi 13 juin 2026.
Fontaine-Chaalis
Séance de yoga dans la roseraie du Domaine de Chaalis
Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis Oise
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Ton Coach Sportif vous propose un cours de yoga en plein air, dans l’ambiance envoûtante de la roseraie du Domaine de Chaalis. La séance a lieu pendant les Journées de la Rose, avant l’ouverture de l’événement au public.
Offrez-vous un moment hors du temps au cœur du parc du Domaine de Chaalis entre nature, histoire et sérénité…
Ton Coach Sportif vous propose un cours de yoga en plein air, dans l’ambiance envoûtante de la roseraie du Domaine de Chaalis. La séance a lieu pendant les Journées de la Rose, avant l’ouverture de l’événement au public.
Accessible à tous, c’est une invitation à ralentir, respirer profondément et reconnecter le corps et l’esprit.
Une belle idée cadeau pour la fête des mères !
Si le cœur vous en dit, prolongez l’expérience en vous munissant d’un billet Parc pour poursuivre la séance par une déambulation dans les jardins de Chaalis et les stands des Journées de la Rose.
Un petit cadeau supplémentaire peut également être ajouté à votre panier La célèbre bougie imitant la crème Chantilly, fabriquée à la main par une artisane du territoire ! .
Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 60 35 09 40 contact@toncoachsportif.com
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English :
Ton Coach Sportif offers an outdoor yoga class in the enchanting atmosphere of the Domaine de Chaalis rose garden. The session takes place during the Journées de la Rose, before the event opens to the public.
L’événement Séance de yoga dans la roseraie du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2026-05-19 par Chantilly-Senlis Tourisme
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