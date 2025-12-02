Les Journées du Verger et du Potager au Domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le domaine de Chaalis, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Oise Pays de France, vous invite à la première édition des Journées d’Automne. Pendant trois jours, venez célébrer l’automne, rencontrer des pépiniéristes passionnés, des producteurs locaux, des artisans venus vendre leur production

Le domaine de Chaalis, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Oise Pays de France, vous invite à la première édition des Journées d’Automne. Pendant trois jours, venez célébrer l’automne, rencontrer des pépiniéristes passionnés, des producteurs locaux, des artisans venus vendre leur production et partager leur savoir. L’occasion de découvrir le verger conservatoire du domaine, un lieu unique où nature, sens et gourmandise se rencontrent.

Au programme

• Visites guidées et découverte des variétés anciennes

• Ateliers pratiques taille, greffage, extraction de jus, apiculture

• Parcours des 5 sens, rallye nature et ateliers créatifs pour petits et grands

• Dégustations de fruits, jus, compotes, miel et tisanes

• Initiation à la biodiversité arbres, insectes pollinisateurs et écosystème du verger

Horaires 10h à 17h

Idéal pour les familles

Informations et réservation sur www.domainedechaalis.f .

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France

English :

The Domaine de Chaalis, in partnership with the Parc Naturel Régional Oise Pays de France, invites you to the first edition of the Journées d?Automne. For three days, come and celebrate autumn, meet passionate nurserymen, local producers and craftsmen selling their wares

L’événement Les Journées du Verger et du Potager au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2025-12-02 par Chantilly-Senlis Tourisme