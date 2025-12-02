Les Médiévales du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

Les Médiévales du Domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

2026-09-05

Plongez au cœur du Moyen Âge à l’abbaye royale de Chaalis ! Chevaliers, artisans et

troubadours vous attendent pour une immersion dans le passé. Au programme, marché

médiéval, joutes, spectacles et animations. Revêtez vos plus beaux costumes médiévaux et laissez-vous transporter par la magie du passé dans le cadre enchanteur de Chaalis. Une journée féerique à partager en famille ou entre amis ! .

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France

Immerse yourself in the Middle Ages at the Royal Abbey of Chaalis! Knights, craftsmen and

and troubadours await you for an immersion in the past. On the program: medieval

medieval market, jousting, shows and entertainment.

