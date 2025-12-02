Les Médiévales du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis
Les Médiévales du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis samedi 5 septembre 2026.
Les Médiévales du Domaine de Chaalis
Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Plongez au cœur du Moyen Âge à l’abbaye royale de Chaalis ! Chevaliers, artisans et
troubadours vous attendent pour une immersion dans le passé. Au programme, marché
médiéval, joutes, spectacles et animations. Revêtez vos plus beaux costumes médiévaux et laissez-vous transporter par la magie du passé dans le cadre enchanteur de Chaalis. Une journée féerique à partager en famille ou entre amis ! .
Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France
English :
Immerse yourself in the Middle Ages at the Royal Abbey of Chaalis! Knights, craftsmen and
and troubadours await you for an immersion in the past. On the program: medieval
medieval market, jousting, shows and entertainment.
