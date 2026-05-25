Margny-lès-Compiègne

Visite guidée des Archives intercommunales

104 rue Georges Guynemer Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Poussez les portes d’un lieu méconnu du grand public et partez à la découverte des Archives. Entre documents anciens ou insolites et coulisses de leur conservation, cette visite guidée vous révèle un patrimoine discret mais fascinant. Une immersion au cœur de la mémoire du territoire.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des archives.

Programme complet

Renseignements et inscriptions archives@agglo-compiegne.fr ou 03 44 86 28 10

Poussez les portes d’un lieu méconnu du grand public et partez à la découverte des Archives. Entre documents anciens ou insolites et coulisses de leur conservation, cette visite guidée vous révèle un patrimoine discret mais fascinant. Une immersion au cœur de la mémoire du territoire.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des archives.

Programme complet

Renseignements et inscriptions archives@agglo-compiegne.fr ou 03 44 86 28 10 .

104 rue Georges Guynemer Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 86 28 10 archives@agglo-compiegne.fr

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English :

Push open the doors of a place little-known to the general public and discover the Archives. From old or unusual documents to behind-the-scenes conservation, this guided tour reveals a discreet but fascinating heritage. An immersion into the heart of the region?s memory.

This event is part of International Archives Week.

Full program

Information and registration: archives@agglo-compiegne.fr or 03 44 86 28 10

L’événement Visite guidée des Archives intercommunales Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-25 par Compiègne Pierrefonds Tourisme