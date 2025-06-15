Au fil du trait | Olivier Sivertin-Blanc Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne

Au fil du trait | Olivier Sivertin-Blanc

70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Par Olivier Sibertin-Blanc

Dans un savant mélange de classique et de numérique, Olivier Sibertin-Blanc nous offre en partage son univers poétique, un miel toutes fleurs comme il aime le qualifier, riche de ses multiples expériences, influences, observations et rêveries.

Issu de ses carnets de croquis, intimes et insolites, le dessin passe devant la palette numérique, dans un sublime chassé-croisé entre art et technologie. Sous les mains enthousiastes de l’artiste, il apparaît à l’écran, trait après trait, du premier au dernier, du plus fin au plus épais. Telle une (re)naissance graphique, il est ensuite colorisé. Avec un résultat proche de la gouache de par sa matité, l’artiste convoque ce trio capricieux et complexe alliant finesse du dessin, légèreté de la couleur et subtilité de la lumière.

Vernissage le vendredi 5 juin à 18h30

Par Olivier Sibertin-Blanc

Dans un savant mélange de classique et de numérique, Olivier Sibertin-Blanc nous offre en partage son univers poétique, un miel toutes fleurs comme il aime le qualifier, riche de ses multiples expériences, influences, observations et rêveries.

Issu de ses carnets de croquis, intimes et insolites, le dessin passe devant la palette numérique, dans un sublime chassé-croisé entre art et technologie. Sous les mains enthousiastes de l’artiste, il apparaît à l’écran, trait après trait, du premier au dernier, du plus fin au plus épais. Telle une (re)naissance graphique, il est ensuite colorisé. Avec un résultat proche de la gouache de par sa matité, l’artiste convoque ce trio capricieux et complexe alliant finesse du dessin, légèreté de la couleur et subtilité de la lumière.

Vernissage le vendredi 5 juin à 18h30 .

70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 55 mediatheque@margnylescompiegne.fr

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English :

By Olivier Sibertin-Blanc

In a skilful blend of classical and digital, Olivier Sibertin-Blanc shares with us his poetic universe, a flowery honey as he likes to call it, rich in his multiple experiences, influences, observations and reveries.

Drawn from his intimate and unusual sketchbooks, the drawings pass in front of the digital palette, in a sublime cross between art and technology. Under the artist?s enthusiastic hands, it appears on screen, stroke after stroke, from the first to the last, from the thinnest to the thickest. Like a graphic (re)birth, it is then colorized. With a result that resembles gouache in its matte finish, the artist conjures up this capricious and complex trio, combining the finesse of drawing, the lightness of color and the subtlety of light.

Opening Friday June 5, 6.30pm

L’événement Au fil du trait | Olivier Sivertin-Blanc Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-14 par Compiègne Pierrefonds Tourisme