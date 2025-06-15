Journées Portes Ouvertes de l’Aéroclub Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne

Journées Portes Ouvertes de l’Aéroclub

Avenue Octave Butin Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Sollicité par notre Fédération, l’Aéro-Club de Compiègne-Margny organise ses Portes Ouvertes afin de faire connaître l’association.

L’évènement se déroulera du 23 au 24 mai 2026 de 10h00 à 18h00 sur l’aérodrome de Compiègne-Margny.

Ces journées seront l’occasion de faire découvrir l’univers de l’aéronautique à travers notamment des baptêmes de l’air proposés à 30€ par personne (dès l’âge de 7 ans).

L’ACCM60, association loi 1901 créée en 1931, est une école de pilotage ouverte à tous. Nos objectifs sont de former des pilotes de loisirs ou des pilotes qui poursuivront vers des carrières aéronautiques. Nombre de de nos élèves sont maintenant des pilotes dans les armées ou dans des compagnies aériennes civiles.

Nous vous proposons de venir partager les activités de ces JPO .

Entrée gratuite. Buvette et stand restauration sur place.

Sollicité par notre Fédération, l’Aéro-Club de Compiègne-Margny organise ses Portes Ouvertes afin de faire connaître l’association.

L’évènement se déroulera du 23 au 24 mai 2026 de 10h00 à 18h00 sur l’aérodrome de Compiègne-Margny.

Ces journées seront l’occasion de faire découvrir l’univers de l’aéronautique à travers notamment des baptêmes de l’air proposés à 30€ par personne (dès l’âge de 7 ans).

L’ACCM60, association loi 1901 créée en 1931, est une école de pilotage ouverte à tous. Nos objectifs sont de former des pilotes de loisirs ou des pilotes qui poursuivront vers des carrières aéronautiques. Nombre de de nos élèves sont maintenant des pilotes dans les armées ou dans des compagnies aériennes civiles.

Nous vous proposons de venir partager les activités de ces JPO .

Entrée gratuite. Buvette et stand restauration sur place. .

Avenue Octave Butin Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 83 32 12 acoise@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In response to a request from our Federation, the Aéro-Club de Compiègne-Margny is organizing an Open House to publicize the association.

The event will take place from May 23 to 24, 2026, from 10:00 am to 6:00 pm at the Compiègne-Margny airfield.

These days will provide an opportunity to discover the world of aeronautics, with first flights offered at ?30 per person (from age 7).

ACCM60, a 1901 association founded in 1931, is a flying school open to all. Our aim is to train recreational pilots or pilots who will go on to pursue careers in aviation. Many of our students are now pilots in the armed forces or with civilian airlines.

We invite you to come and share in our JPO activities.

Free admission. Refreshment and food stalls on site.

L’événement Journées Portes Ouvertes de l’Aéroclub Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-02-26 par Compiègne Pierrefonds Tourisme