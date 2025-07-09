COVERTRAMP Hommage à Supertramp Margny-lès-Compiègne
COVERTRAMP Hommage à Supertramp
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : 39 – 39 – 59
Début : 2026-05-30 20:30:00
2026-05-30
COVERTRAMP, adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp), est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP !
Se produisant partout en France, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent à la note près 100% live dans les mêmes tonalités et harmonies vocales.
2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ;
2 heures de magie et d’émotion …
Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc… Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent le temps…
Une fidélité prodigieuse à l'œuvre originale !
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr
