Festival ARC en Jeux 2026 | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne
Festival ARC en Jeux 2026 | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne samedi 23 mai 2026.
Margny-lès-Compiègne
Festival ARC en Jeux 2026 | Margny-lès-Compiègne
70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
En route pour la 5e édition du Festival Arc en Jeux !
Plongez dans l’univers passionnant du jeu de société avec le festival Arc en Jeux, un rendez-vous incontournable pour les curieux, les passionnés et les familles ! Seul, entre amis ou en famille venez profiter d’un programme festif et participatif jeux de société, animations ludiques, tournois et découvertes à partager… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
En route pour la 5e édition du Festival Arc en Jeux !
Plongez dans l’univers passionnant du jeu de société avec le festival Arc en Jeux, un rendez-vous incontournable pour les curieux, les passionnés et les familles ! Seul, entre amis ou en famille venez profiter d’un programme festif et participatif jeux de société, animations ludiques, tournois et découvertes à partager… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. .
70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France
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English :
Let’s get ready for the 5th Arc en Jeux Festival!
Immerse yourself in the exciting world of board games with the Arc en Jeux festival, a not-to-be-missed event for the curious, enthusiasts and families alike! Alone, with friends or family, come and enjoy a festive and participative program: board games, fun activities, tournaments and discoveries to share? There’s something for all tastes and ages.
L’événement Festival ARC en Jeux 2026 | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-14 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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