LIVEPLAY- MUSIC of the SPHERES The Real Coldplay Experience Margny-lès-Compiègne

LIVEPLAY- MUSIC of the SPHERES The Real Coldplay Experience

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Début : 2026-09-25 20:00:00

COLDPLAY by LIVEPLAY Le show évènement à ne pas manquer ! Un hommage exceptionnel au groupe le plus emblématique de ces 20 dernières années ! Avec plus de 90 millions d’albums vendus, Coldplay est un phénomène mondial.

Leurs tubes — “Viva La Vida”, “Fix You”, “Adventure of a Life time” Yellow , In my place , Paradise , sky full of stars et bien d’autres — résonnent dans tous les cœurs, toutes générations confondues.

LIVEPLAY recrée en live l’univers Coldplay avec une fidélité́ bluffant, une énergie contagieuse et un spectacle à couper le souffle.

Une scénographie immersive, des effets spéciaux, lasers, artifices et serpentins pour une ambiance magique et inoubliable.

Deux heures de pur bonheur, de frissons et de communion musicale, où chaque note, chaque lumière, chaque émotion vous transporte au cœur d’un concert de Coldplay.

Ce n’est pas qu’un tribute. C’est une véritable expérience sensorielle. Un voyage au plus près de la magie Coldplay, porté par des musiciens passionnés et une performance scénique rare. 29 .

+33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

