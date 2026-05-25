Archi-lectures Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne

Archi-lectures

104 rue Georges Guynemer Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 22:15:00

Date(s) :

2026-06-12

Plongez dans l’intimité de l’histoire avec Archi-lectures des lectures à voix haute de correspondances tirées des fonds du service des Archives de Compiègne et de son Agglomération. Mots d’enfants, billets amoureux, témoignages de guerre, échanges officiels, … vous dévoileront les voix du passé.

Une belle occasion de découvrir les Archives sous un angle inattendu.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des archives.

Programme complet

Renseignements et inscriptions obligatoires archives@agglo-compiegne.fr ou 03 44 86 28 10

Plongez dans l’intimité de l’histoire avec Archi-lectures des lectures à voix haute de correspondances tirées des fonds du service des Archives de Compiègne et de son Agglomération. Mots d’enfants, billets amoureux, témoignages de guerre, échanges officiels, … vous dévoileront les voix du passé.

Une belle occasion de découvrir les Archives sous un angle inattendu.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des archives.

Programme complet

Renseignements et inscriptions obligatoires archives@agglo-compiegne.fr ou 03 44 86 28 10 .

104 rue Georges Guynemer Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 86 28 10 archives@agglo-compiegne.fr

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English :

Immerse yourself in the intimacy of history with Archi-lectures : readings of correspondence from the archives of Compiègne and its surrounding area. Children’s words, love letters, wartime testimonies, official exchanges? reveal the voices of the past.

A wonderful opportunity to discover the Archives from an unexpected angle.

This event is part of International Archives Week.

Full program

Information and registration required: archives@agglo-compiegne.fr or 03 44 86 28 10

L’événement Archi-lectures Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-25 par Compiègne Pierrefonds Tourisme