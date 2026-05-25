Les Archives s’animent ! Ateliers en famille Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne

Les Archives s’animent ! Ateliers en famille

104 rue Georges Guynemer Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 22:15:00

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion de l’ouverture de la salle d’animation des Archives de Compiègne et de son Agglomération, venez en famille découvrir une série d’ateliers ludiques et participatifs.

Devenez apprentis calligraphes et paléographes, jouez les cartographes, enquêtez sur des photos mystères… et laissez parler votre créativité en imaginant votre propre blason !

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des archives.

Programme complet

À l’occasion de l’ouverture de la salle d’animation des Archives de Compiègne et de son Agglomération, venez en famille découvrir une série d’ateliers ludiques et participatifs.

Devenez apprentis calligraphes et paléographes, jouez les cartographes, enquêtez sur des photos mystères… et laissez parler votre créativité en imaginant votre propre blason !

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des archives.

Programme complet .

104 rue Georges Guynemer Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 86 28 10 archives@agglo-compiegne.fr

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English :

To mark the opening of the Archives de Compiègne et de son Agglomération?s animation room, bring the whole family along for a series of fun, participatory workshops.

Become an apprentice calligrapher and paleographer, play cartographer, investigate mystery photos? and let your creativity run wild as you design your own coat of arms!

Children aged 6 and over accompanied by an adult

This event is part of International Archives Week.

Full program

L’événement Les Archives s’animent ! Ateliers en famille Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-25 par Compiègne Pierrefonds Tourisme