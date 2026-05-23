Les Monstres Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne

Les Monstres

70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Par la Compagnie Tandem à Plumes

Une création ancrée dans le territoire — La compagnie, implantée localement, développe ce spectacle en résidence à Margny-lès-Compiègne, Thourotte et Autrêches, confirmant son attachement à la création artistique de proximité.

Derrière ce gros titre, on trouve plein de jolis spécimens les monstres plus ou moins sympathiques, les agressifs, les collants et récurrents, les monstres sacrés, les guerriers. Franck remue tous ces monstres, des volutes de fumées étranges s’échappent. Elles lui rentrent dans la tête, dans le cœur ; elles l’envahissent. Les monstres intérieurs se réveillent alors, et il découvre le monstre qu’il est. Et qui sait ? Peut-être que certains d’entre nous partagent les mêmes monstres? Des textes intimes, une guitare électrique, un voyage introspectif empreint de blues lyrique, de flamenco western, de jazz tribal, de valse funky et de samba picarde.

Une épopée sans nul doute captivante et émouvante.

Gratuit, sur réservation | à partir de 10 ans

Par la Compagnie Tandem à Plumes

Une création ancrée dans le territoire — La compagnie, implantée localement, développe ce spectacle en résidence à Margny-lès-Compiègne, Thourotte et Autrêches, confirmant son attachement à la création artistique de proximité.

Derrière ce gros titre, on trouve plein de jolis spécimens les monstres plus ou moins sympathiques, les agressifs, les collants et récurrents, les monstres sacrés, les guerriers. Franck remue tous ces monstres, des volutes de fumées étranges s’échappent. Elles lui rentrent dans la tête, dans le cœur ; elles l’envahissent. Les monstres intérieurs se réveillent alors, et il découvre le monstre qu’il est. Et qui sait ? Peut-être que certains d’entre nous partagent les mêmes monstres? Des textes intimes, une guitare électrique, un voyage introspectif empreint de blues lyrique, de flamenco western, de jazz tribal, de valse funky et de samba picarde.

Une épopée sans nul doute captivante et émouvante.

Gratuit, sur réservation | à partir de 10 ans .

70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 55 mediatheque@margnylescompiegne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Compagnie Tandem à Plumes

A creation rooted in the region? The locally-based company is developing this show in residence at Margny-lès-Compiègne, Thourotte and Autrêches, confirming its commitment to local artistic creation.

Behind this headline are a host of pretty specimens: the more or less friendly monsters, the aggressive ones, the sticky and recurring ones, the sacred monsters, the warriors. Franck stirs up all these monsters, and strange wisps of smoke escape. They enter his head, his heart; they invade him. His inner monsters awaken, and he discovers the monster that he is. And who knows? Maybe some of us share the same monsters? Intimate lyrics, electric guitar, an introspective journey steeped in lyrical blues, western flamenco, tribal jazz, funky waltz and Picardy samba.

An undeniably captivating and moving epic.

Free of charge, booking essential | ages 10 and up

L’événement Les Monstres Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme