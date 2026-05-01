Frantz Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne

Frantz

461 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Compagnie BPM

Jeune actif parisien, employé modèle, Frantz est un anti-héros égaré dans la banalité de sa vie réglée entre trottinette, boulot, dodo.

Les affres mais aussi les plaisirs et beautés du monde ne l’atteignent guère jusqu’au jour où une tragique nouvelle le ramène à cette humanité perdue et fissure la carapace qu’il s’était construit.

Faute de mots, incapable d’exprimer son désarroi, Frantz grimace, gesticule et pantomime dans tous les sens ; toutes les situations, toutes les postures, sont accompagnées d’un très savant bruitage orchestré au millimètre et avec une adresse inouïe par trois artistes virtuoses qui donnent également à voir, à entendre, les atmosphères et les lieux. La bande-son des aventures et mésaventures de Frantz, composée avec tuyaux, aérosols, jerricans ou autres boîtes de conserve nous amène tantôt en bord de mer tantôt devant la photocopieuse du bureau. Un quatrième complice parfait le chef d’oeuvre, apportant la narration.

1h10 | tout public

Compagnie BPM

Jeune actif parisien, employé modèle, Frantz est un anti-héros égaré dans la banalité de sa vie réglée entre trottinette, boulot, dodo.

Les affres mais aussi les plaisirs et beautés du monde ne l’atteignent guère jusqu’au jour où une tragique nouvelle le ramène à cette humanité perdue et fissure la carapace qu’il s’était construit.

Faute de mots, incapable d’exprimer son désarroi, Frantz grimace, gesticule et pantomime dans tous les sens ; toutes les situations, toutes les postures, sont accompagnées d’un très savant bruitage orchestré au millimètre et avec une adresse inouïe par trois artistes virtuoses qui donnent également à voir, à entendre, les atmosphères et les lieux. La bande-son des aventures et mésaventures de Frantz, composée avec tuyaux, aérosols, jerricans ou autres boîtes de conserve nous amène tantôt en bord de mer tantôt devant la photocopieuse du bureau. Un quatrième complice parfait le chef d’oeuvre, apportant la narration.

1h10 | tout public .

461 Rue de la République Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 57 serviceculturel@margnylescompiegne.fr

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English :

Compagnie BPM

A young, active Parisian and model employee, Frantz is an anti-hero lost in the banality of his life, regulated by scooters, work and sleep.

He’s hardly touched by the pleasures and beauties of the world, until the day a tragic piece of news brings him back to his lost humanity, cracking the shell he’d built for himself.

Lacking words and unable to express his dismay, Frantz grimaces, gesticulates and pantomimes in all directions; every situation, every posture, is accompanied by a highly skilful sound effect orchestrated to the millimeter and with unprecedented skill by three virtuoso artists, who also convey the atmospheres and locations. The soundtrack to Frantz’s adventures and misadventures, composed with pipes, aerosols, jerrycans and cans, takes us from the seaside to the office photocopier. A fourth accomplice completes the masterpiece, providing the narration.

1h10 | all audiences

L’événement Frantz Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-05-14 par Compiègne Pierrefonds Tourisme