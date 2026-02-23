Conférence Les Très Riches Heures du duc de Berry Noyon

Conférence Les Très Riches Heures du duc de Berry

6 Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Les Très Riches Heures du duc de Berry sont un recueil d’offices et de prières enluminé au XVe siècle pour le fastueux duc de Berry, frère du roi Charles V. C’est l’un des plus célèbres chefs-d’œuvre de l’art médiéval et l’un des plus rarement montrés au public.

La conférence donne quelques clés pour comprendre ce paradoxe et admirer le raffinement d’une œuvre exceptionnelle.

Qui était Jean de Berry ? Pourquoi et à qui commanda-t-il ce livre d’heures novateur à maints égards ? Comment le manuscrit est-il parvenu jusqu’à Chantilly ? Quelle lecture peut-on en faire aujourd’hui à la lumière des découvertes les plus récentes ?

Marie-Pierre Dion est archiviste-paléographe, conservatrice générale des bibliothèques au Château de Chantilly (Institut de France). Chargée de la restauration et de la valorisation des Très Riches Heures en 2019, elle a été l’un des commissaires de l’exposition dédiée en 2025 au célèbre manuscrit.

> Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon

Les Très Riches Heures du duc de Berry sont un recueil d’offices et de prières enluminé au XVe siècle pour le fastueux duc de Berry, frère du roi Charles V. C’est l’un des plus célèbres chefs-d’œuvre de l’art médiéval et l’un des plus rarement montrés au public.

La conférence donne quelques clés pour comprendre ce paradoxe et admirer le raffinement d’une œuvre exceptionnelle.

Qui était Jean de Berry ? Pourquoi et à qui commanda-t-il ce livre d’heures novateur à maints égards ? Comment le manuscrit est-il parvenu jusqu’à Chantilly ? Quelle lecture peut-on en faire aujourd’hui à la lumière des découvertes les plus récentes ?

Marie-Pierre Dion est archiviste-paléographe, conservatrice générale des bibliothèques au Château de Chantilly (Institut de France). Chargée de la restauration et de la valorisation des Très Riches Heures en 2019, elle a été l’un des commissaires de l’exposition dédiée en 2025 au célèbre manuscrit.

> Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon .

6 Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Très Riches Heures du Duc de Berry is a 15th-century collection of offices and prayers illuminated for the sumptuous Duc de Berry, brother of King Charles V. It is one of the most famous masterpieces of medieval art, and one of the rarest to be shown to the public. It is one of the most famous masterpieces of medieval art, and one of the rarest to be shown to the public.

This lecture will give you the keys to understanding this paradox and admiring the refinement of this exceptional work.

Who was Jean de Berry? Why and from whom did he commission this innovative Book of Hours? How did the manuscript reach Chantilly? And what reading can we make of it today, in the light of the most recent discoveries?

Marie-Pierre Dion is archivist-paleographer and general curator of libraries at the Château de Chantilly (Institut de France). In charge of the restoration and promotion of the Très Riches Heures in 2019, she was one of the curators of the exhibition dedicated to the famous manuscript in 2025.

> Auditorium du Chevalet 6 place Aristide Briand, Noyon

L’événement Conférence Les Très Riches Heures du duc de Berry Noyon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais