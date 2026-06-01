Journées Européennes de l’Archéologie à Noyon, Musée de Noyon, Noyon

Journées Européennes de l’Archéologie à Noyon 13 et 14 juin Musée de Noyon Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

À l’occasion de la nouvelle édition des Journées Européennes de l’Archéologie, les services du patrimoine de la ville mettent à l’honneur le patrimoine historique de la ville et ils convient le public à découvrir les secrets de son histoire les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, de 14h à 17h. Au programme : la visite de la crypte archéologique, les objets de la réserve au musée du Noyonnais, des visites guidées thématiques et des ateliers d’initiation ludiques. Tout au long du weekend, le public bénéficiera d’un accès privilégié aux coulisses de la recherche historique locale

Musée de Noyon Musée de Noyon, 7 Rue de l’Évêché, 60400 Noyon Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 06 67 91 10 39 https://www.eveha.fr/ https://www.instagram.com/eveha_archeo/;https://www.facebook.com/EvehaArcheo;https://bsky.app/profile/eveha.bsky.social;https://twitter.com/eveha_archeo;https://www.linkedin.com/company/7077753;https://www.youtube.com/channel/UCnQ7UcvHiiSEojmbQ3UawOA À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, le Musée de Noyon propose un temps de rencontre privilégié avec les archéologues ayant conduit les récentes fouilles sur le territoire de la commune. Installés au sein des collections du musée, ces professionnels partageront leur expérience de terrain, les méthodes de recherche actuelles et les dernières découvertes qui permettent de documenter l’histoire locale. Cet échange, accessible en continu, est conçu comme un dialogue direct et ouvert à tous les publics, des plus curieux aux passionnés d’histoire. L’événement est en entrée libre et gratuite, sans réservation préalable.

À l’occasion de la nouvelle édition des Journées Européennes de l’Archéologie, les services du patrimoine de la ville mettent à l’honneur le patrimoine historique de la ville et ils convient le à les…

©ville de Noyon