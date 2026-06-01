Rencontres et échanges autour des fouilles du site archéologique de Noyon, Musée de Noyon, Noyon

Rencontres et échanges autour des fouilles du site archéologique de Noyon Vendredi 12 juin, 14h00 Musée de Noyon Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie (JEA), le Musée de Noyon accueille trois archéologues du bureau d’études Éveha pour une présentation exclusive au public. Ils y dévoileront les résultats des fouilles menées sur le site archéologique de « La Mare aux Canards », un vaste domaine aristocratique gallo-romain découvert en amont des travaux du futur Canal Seine-Nord Europe.

S’inscrivant dans la continuité de fouilles plus anciennes, les recherches récentes documentent la continuité de la pars rustica (partie agricole) d’une riche villa antique déjà connue. Bâti ex nihilo, l’établissement a d’abord pris la forme d’une grande ferme avant d’adopter un plan monumental typique des grandes villae à pavillons multiples de la cité des Viromanduens. L’organisation de cette immense cour rectangulaire bordée de bâtiments maçonnés est restée quasiment inchangée durant les IIe et IIIe siècles de notre ère, avant d’être démantelée au Bas-Empire.

La villa se distingue par un réseau hydraulique particulièrement élaboré, dont la pièce maîtresse est un grand bassin étanche de 87 m² doté d’un accès par un escalier. L’assainissement était assuré par un système de canalisations en tuiles (tegulae) rendues étanches par de l’argile.

La vie domestique et économique du site a également livré de nombreux secrets : les fouilleurs ont identifié un grand séchoir en T dans la cour centrale, une zone de forge, ainsi qu’un quartier artisanal abritant six fours, dont un four à coupole dans un état de conservation remarquable.

Le travail archéologique a également permis de mettre au jour plusieurs espaces funéraires. Immédiatement à l’est de la zone des fours artisanaux, cinq sépultures ont été découvertes.

Cette présentation à trois voix sera l’occasion pour le public de plonger dans le quotidien d’un chantier d’archéologie préventive d’envergure, d’échanger directement avec les spécialistes de terrain, et de comprendre le post-fouille, c’est-à-dire comment l’étude des objets en laboratoire permet de faire parler la terre et reconstituer notre passé. Venez discutez avec eux !

Musée de Noyon Musée de Noyon, 7 Rue de l’Évêché, 60400 Noyon Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 06 67 91 10 39 https://www.eveha.fr/ https://www.instagram.com/eveha_archeo/;https://www.facebook.com/EvehaArcheo;https://bsky.app/profile/eveha.bsky.social;https://twitter.com/eveha_archeo;https://www.linkedin.com/company/7077753;https://www.youtube.com/channel/UCnQ7UcvHiiSEojmbQ3UawOA À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, le Musée de Noyon propose un temps de rencontre privilégié avec les archéologues ayant conduit les récentes fouilles sur le territoire de la commune. Installés au sein des collections du musée, ces professionnels partageront leur expérience de terrain, les méthodes de recherche actuelles et les dernières découvertes qui permettent de documenter l’histoire locale. Cet échange, accessible en continu, est conçu comme un dialogue direct et ouvert à tous les publics, des plus curieux aux passionnés d’histoire. L’événement est en entrée libre et gratuite, sans réservation préalable.

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie (JEA), le Musée de Noyon accueille trois archéologues du bureau d’études Éveha pour une présentation exclusive au public. Ils y dévoileront les …

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