Polo Nations Cup à Apremont Apremont

Polo Nations Cup à Apremont

D606 Apremont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-12

La Polo Nations Cup opposera des équipes venues du monde entier au cours d’un tournoi à 12 buts du 12 au 27 juin 2026

Une compétition 12 goals réunissant 10 équipes et 5 nations, symbole d’élégance et de sportivité, vous attendent pour 10 jours de grand sport !

Finale le 27 juin 2026, suivie d’un dîner et d’une soirée VIP.

Accès dans la limites des places disponibles et parking gratuit.

D606 Apremont 60300 Oise Hauts-de-France

English :

The Polo Nations Cup will pit teams from all over the world against each other in a 12-goal tournament from June 12 to 27, 2026:

A 12-goal competition featuring 10 teams and 5 nations, a symbol of elegance and sportsmanship, awaits you for 10 days of great sport!

Final on June 27, 2026, followed by a dinner and VIP party.

Access subject to availability and free parking.

