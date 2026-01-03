Open de France Barnes à Apremont

D606 Apremont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-03

Imaginez-vous un écrin de verdure en plein coeur de la forêt de Chantilly où, dès l’aube, des centaines de chevaux s’entrainent avec leurs grooms afin de vous faire profiter toute l’année d’un esprit de sportivité et de compétitions à couper le souffle… Nous vous souhaitons la bienvenue au Polo Club de Domaine de Chantilly !

Ce poumon vert à seulement 40 minutes de Paris offre un espace de jeu unique pour les joueurs de tous niveaux et de tous les horizons, mais aussi pour tous les passionnés en quête de convivialité et de sensations fortes !

L’Open de France aura lieu au Polo Club du Domaine de Chantilly à Apremont, du 3 septembre au 20 septembre. Finale le 20 septembre 2026 un show spectaculaire à ne pas manquer !

Accès libre.

D606 Apremont 60300 Oise Hauts-de-France

English :

Imagine a green setting in the heart of the Chantilly forest, where from dawn onwards, hundreds of horses train with their grooms, so that you can enjoy a spirit of sportsmanship and breathtaking competitions all year round? Welcome to the Polo Club de Domaine de Chantilly!

This green lung just 40 minutes from Paris offers a unique playing area for players of all levels and backgrounds, as well as for all enthusiasts in search of conviviality and thrills!

The French Open will take place at the Polo Club du Domaine de Chantilly in Apremont, from September 3 to September 20. The final on September 20, 2026? a spectacular show not to be missed!

Free admission.

L’événement Open de France Barnes à Apremont Apremont a été mis à jour le 2024-09-02 par Chantilly-Senlis Tourisme