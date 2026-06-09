WOUAZO Beauvais
WOUAZO Beauvais vendredi 12 juin 2026.
Beauvais
WOUAZO
3 Place Georges Brassens Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Tantôt fantômes d’oiseaux disparus, tantôt figures mythologiques, tantôt oiseaux familiers ou individus d’une espèce inconnue qui voyage dans le temps… Des marionnettes aviaires métamorphosent le paysage sous les yeux des spectateurs et spectatrices… Wouazo est une invitation à s’imaginer êtres vivants parmi d’autres, enchevêtrés dans un tissu de relations où tout rapport de domination a des résonances infinies.
Tantôt fantômes d’oiseaux disparus, tantôt figures mythologiques, tantôt oiseaux familiers ou individus d’une espèce inconnue qui voyage dans le temps… Des marionnettes aviaires métamorphosent le paysage sous les yeux des spectateurs et spectatrices… Wouazo est une invitation à s’imaginer êtres vivants parmi d’autres, enchevêtrés dans un tissu de relations où tout rapport de domination a des résonances infinies. .
3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20 contact@theatredubeauvaisis.com
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English :
Sometimes ghosts of vanished birds, sometimes mythological figures, sometimes familiar birds or individuals of an unknown species that travels through time? Avian puppets metamorphose the landscape before the eyes of the spectators? Wouazo is an invitation to imagine ourselves as living beings among others, entangled in a web of relationships where any relationship of domination has infinite resonances.
L’événement WOUAZO Beauvais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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