Fête de l’eau O’lidays Beauvais

Beauvais

Fête de l’eau O’lidays

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organise la toute première édition d’O’lidays, la grande journée dédiée à l’eau. Que vous soyez passionné par l’environnement, amateur d’activités nautiques ou simplement à la recherche d’une sortie festive en famille, rendez-vous au Plan d’eau du Canada de 14h à 22h pour célébrer cette ressource précieuse.

Pour cette grande première, l’événement voit les choses en grand et propose de nombreuses animations gratuites tout l’après-midi et en soirée

*Course de bateaux Venez vibrer et encourager les participants lors des défis sur l’eau.

*Animations & Jeux pour tout âge Des activités ludiques pour apprendre en s’amusant, adaptées aux petits comme aux grands.

*Stands & Marché Rencontrez des acteurs locaux et découvrez des initiatives écoresponsables.

*Conférences & Spectacle Des temps forts pour s’informer, échanger et s’émerveiller.

Le samedi 20 juin 2026, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organise la toute première édition d’O’lidays, la grande journée dédiée à l’eau. Que vous soyez passionné par l’environnement, amateur d’activités nautiques ou simplement à la recherche d’une sortie festive en famille, rendez-vous au Plan d’eau du Canada de 14h à 22h pour célébrer cette ressource précieuse.

Pour cette grande première, l’événement voit les choses en grand et propose de nombreuses animations gratuites tout l’après-midi et en soirée

*Course de bateaux Venez vibrer et encourager les participants lors des défis sur l’eau.

*Animations & Jeux pour tout âge Des activités ludiques pour apprendre en s’amusant, adaptées aux petits comme aux grands.

*Stands & Marché Rencontrez des acteurs locaux et découvrez des initiatives écoresponsables.

*Conférences & Spectacle Des temps forts pour s’informer, échanger et s’émerveiller. .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday June 20, 2026, the Communauté d’Agglomération du Beauvaisis is organizing the very first edition of O?lidays, the big day dedicated to water. Whether you’re passionate about the environment, a water sports enthusiast or simply looking for a festive family outing, join us at the Plan d?eau du Canada from 2pm to 10pm to celebrate this precious resource.

For this grand premiere, the event is pulling out all the stops, offering a host of free activities throughout the afternoon and evening:

*Boat races: Come and cheer on the participants in the water challenges.

*Entertainment & Games for all ages: Fun learning activities for young and old.

*Stands & Market: Meet local players and discover eco-responsible initiatives.

*Conferences & Shows: High points for information, exchange and wonder.

L’événement Fête de l’eau O’lidays Beauvais a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis