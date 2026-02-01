CINÉ-ATELIER-DÉBAT Matrix Beauvais
CINÉ-ATELIER-DÉBAT Matrix 4 Rue de l'Abbé du Bos Beauvais Oise 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18 14:00:00
CINÉ-ATELIER-DÉBAT Matrix 4 Rue de l'Abbé du Bos Beauvais Oise 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18 14:00:00
Sophr'o MUDO 1 Rue du Musée Beauvais Oise 2026-02-23 18:15:00 2026-02-23 18:15:00
Conférence au MUDO Les filles de Bentivoglio conférence contée autour de princesses de la Renaissance 1 Rue du Musée Beauvais Oise 2026-02-25 18:30:00 2026-02-25 18:30:00
Il était une fois le cinéma Frankenstein au cinéma 4 Rue de l'Abbé du Bos Beauvais Oise 2026-03-09 18:00:00 2026-03-09 18:00:00
Conférence au MUDO Bidule du mois qu'est-ce qui couve sous la galerie de l'Evêque ? 1 Rue du Musée Beauvais Oise 2026-03-11 18:30:00 2026-03-11 18:30:00
2026-03-12 à 20:00 JEANFI JANSSENS ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60
Spectacle Jeanfi Janssens Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise débute le Début : 2026-03-12 20:00:00 2026-03-12 20:00:00
2026-03-15 à 16:00 SARAH SCHWAB ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60
Spectacle Sarah Schwab Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise débute le Début : 2026-03-15 16:00:00 2026-03-15 16:00:00
Volo + Nesles Rue de Gesvres Beauvais Oise 2026-03-21 20:30:00 2026-03-21 20:30:00
Conférence au MUDO Vie d'artiste Marie Monnier (1894-1976) 1 Rue du Musée Beauvais Oise 2026-03-25 18:30:00 2026-03-25 18:30:00
2026-03-26 à 20:00 GABI HARTMANN - DEROBERT AND THE HALF-TRUTHS MALADRERIE SAINT LAZARE 203, RUE DE PARIS 60000 Beauvais 60
2026-03-29 à 19:00 BERTRAND BELIN MALADRERIE SAINT LAZARE 203, RUE DE PARIS 60000 Beauvais 60
Sophr'o MUDO 1 Rue du Musée Beauvais Oise 2026-03-30 18:15:00 2026-03-30 18:15:00
2026-04-03 à 20:30 THOMAS ANGELVY ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60
Humour Thomas Angelvy Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise débute le Début : 2026-04-03 20:30:00 2026-04-03 20:30:00
Dîner parcours Beauvais Oise 2026-06-11 17:45:00 2026-06-11 17:45:00
La Course des Garçons de Café de l'Oise 2026 Place Jeanne Hachette Beauvais Oise 2026-04-09 13:30:00 2026-04-09 13:30:00
Stages de pêche vacances d'avril Beauvais Oise 2026-04-11 2026-04-11
Salon du Livre Place Jeanne Hachette Beauvais Oise 2026-04-11 10:00:00 2026-04-11 10:00:00