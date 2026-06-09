Exposition A l’orée des paysages. In limine prospectuum Beauvais

Beauvais

Exposition A l’orée des paysages. In limine prospectuum

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Là où le paysage naît… désigne cet instant de seuil entre le réel et le regard, entre la matérialité du monde et son apparition sensible. C’est là que le paysage se constitue, non comme simple décor, mais comme expérience : un espace où perception, mémoire et imaginaire entrent en résonance.

Articulée autour de la pratique de deux artistes présentes dans les collections du Frac Picardie, l’exposition réunit des œuvres inédites, conçues autour des notions de matière, d’empreinte, de mémoire et de transformation du vivant, mises en dialogue avec des créations antérieures.

Déployée dans la spatialité singulière d’espaces patrimoniaux et de jardins ponctués de fontaines, elle offre une lecture renouvelée de leurs démarches.

En accès libre dans la grange de la Maladrerie Saint-Lazare.

VERNISSAGE LE JEUDI 2 JUILLET A 19H EN PRESENCE DES ARTISTES

Là où le paysage naît… désigne cet instant de seuil entre le réel et le regard, entre la matérialité du monde et son apparition sensible. C’est là que le paysage se constitue, non comme simple décor, mais comme expérience : un espace où perception, mémoire et imaginaire entrent en résonance.

Articulée autour de la pratique de deux artistes présentes dans les collections du Frac Picardie, l’exposition réunit des œuvres inédites, conçues autour des notions de matière, d’empreinte, de mémoire et de transformation du vivant, mises en dialogue avec des créations antérieures.

Déployée dans la spatialité singulière d’espaces patrimoniaux et de jardins ponctués de fontaines, elle offre une lecture renouvelée de leurs démarches.

En accès libre dans la grange de la Maladrerie Saint-Lazare.

VERNISSAGE LE JEUDI 2 JUILLET A 19H EN PRESENCE DES ARTISTES .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 62 maladrerie@beauvaisis.fr

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English :

là où le paysage naît ( Where landscapes are born ) refers to the moment of threshold between reality and the gaze, between the materiality of the world and its sensitive appearance. It is here that the landscape is constituted, not as a mere setting, but as an experience: a space where perception, memory and the imaginary enter into resonance.

Focusing on the work of two artists in the Frac Picardie collections, the exhibition brings together previously unseen works, conceived around notions of matter, imprint, memory and the transformation of the living, and placed in dialogue with earlier creations.

Deployed in the singular spatiality of heritage spaces and gardens dotted with fountains, it offers a renewed reading of their approaches.

Free admission to the Maladrerie Saint-Lazare barn.

VERNISSAGE ON THURSDAY JULY 2 AT 7PM, IN THE PRESENCE OF THE ARTISTS

L’événement Exposition A l’orée des paysages. In limine prospectuum Beauvais a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis