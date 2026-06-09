Scènes d’Été Beauvais

Beauvais

Scènes d’Été

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

L’été s’annonce vibrant, festif et résolument musical à Beauvais ! L’ASCA, en partenariat avec la Ville de Beauvais, vient de dévoiler la programmation officielle des Scènes d’Été 2026. Installez-vous confortablement, prévenez vos proches vos vendredis de juillet sont officiellement bookés !

Du 3 au 24 juillet 2026, le Théâtre de Plein Air de l’Espace Culturel se transformera chaque fin de semaine en un lieu de fête, de partage et de découvertes à ciel ouvert. De 19h00 à minuit, venez vibrer au rythme d’une programmation éclectique soigneusement concoctée pour plaire à tous les publics.

Et la meilleure nouvelle ? Tous les concerts sont gratuits !

L’été s’annonce vibrant, festif et résolument musical à Beauvais ! L’ASCA, en partenariat avec la Ville de Beauvais, vient de dévoiler la programmation officielle des Scènes d’Été 2026. Installez-vous confortablement, prévenez vos proches vos vendredis de juillet sont officiellement bookés !

Du 3 au 24 juillet 2026, le Théâtre de Plein Air de l’Espace Culturel se transformera chaque fin de semaine en un lieu de fête, de partage et de découvertes à ciel ouvert. De 19h00 à minuit, venez vibrer au rythme d’une programmation éclectique soigneusement concoctée pour plaire à tous les publics.

Et la meilleure nouvelle ? Tous les concerts sont gratuits ! .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

This summer promises to be vibrant, festive and resolutely musical in Beauvais! ASCA, in partnership with the City of Beauvais, has just unveiled the official program for Scènes d’Été 2026. Make yourself comfortable, tell your friends and family: your Fridays in July are officially booked!

From July 3 to 24, 2026, the Théâtre de Plein Air at the Espace Culturel will be transformed every weekend into an open-air venue for celebration, sharing and discovery. From 7 p.m. to midnight, come and enjoy an eclectic program carefully concocted to appeal to all audiences.

And the best news of all? All concerts are free!

L’événement Scènes d’Été Beauvais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis