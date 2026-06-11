Scènes d’été Gros Monsieur + Dendana + DJ Astúria Beauvais

Beauvais

Scènes d’été Gros Monsieur + Dendana + DJ Astúria

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

19h La soirée s’anime en musique !

La FANFAR’ASCA ouvre la soirée avec son énergie cuivrée et festive.

Bar et restauration vous seront proposées par les associations LA BALAYETTE À CIEL et ANADOLU BEAUVAIS (association franco-turque).

20h15 Gros Monsieur [pop gourmande]

GROS MONSIEUR (récemment remarqué avec un très beau parcours dans The Voice 2026), c’est un pont bâti entre les cultures un artiste solaire qui réconcilie la poésie de la chanson française et l’irrésistible groove de l’afro-pop. Véritable diplomate musical, il transforme nos doutes en une fête collective, célébrant l’extraordinaire qui sommeille en chacun.e de nous.

À votre rencontre Jeudi 2/07 à 17h, retrouvez Gros Monsieur dans le parc Joséphine Baker pour un goûter musical en plein air placé sous le signe du partage ! Au menu des crêpes gourmandes, des mélodies entraînantes et des histoires à savourer ensemble dans une ambiance joyeuse et conviviale. Parce que la nourriture rassemble et invite au partage, chacun·e est convié·e à apporter une spécialité à faire découvrir.

21h30 Dendana [blues, rock, gnawa]

Songwriter algérien, DENDANA puise ses influences dans le blues, le rock et le patrimoine saharien, à la croisée des musiques modernes et traditionnelles. Avec un ton libre et des mots du quotidien, il parle de vivre ensemble, de nostalgie et d’amour de son pays.

+ DJ Astúria

Vous l’aviez adoré à la clôture des Scènes d’été 2025 alors … nous lui avons demandé de venir ouvrir l’édition 2026 ! Pianiste classique et danseuse à la base, Astúria a toujours était entourée par la musique. Elle puise son inspiration dans les fêtes en plein air ensoleillées de son pays natal, où la musique rime avec joie et énergie positive. À travers ses sets tropicaux et mélodiques, Astúria cherche à transmettre ce même sentiment de bonheur et de liberté à son public.

19h La soirée s’anime en musique !

La FANFAR’ASCA ouvre la soirée avec son énergie cuivrée et festive.

Bar et restauration vous seront proposées par les associations LA BALAYETTE À CIEL et ANADOLU BEAUVAIS (association franco-turque).

20h15 Gros Monsieur [pop gourmande]

GROS MONSIEUR (récemment remarqué avec un très beau parcours dans The Voice 2026), c’est un pont bâti entre les cultures un artiste solaire qui réconcilie la poésie de la chanson française et l’irrésistible groove de l’afro-pop. Véritable diplomate musical, il transforme nos doutes en une fête collective, célébrant l’extraordinaire qui sommeille en chacun.e de nous.

À votre rencontre Jeudi 2/07 à 17h, retrouvez Gros Monsieur dans le parc Joséphine Baker pour un goûter musical en plein air placé sous le signe du partage ! Au menu des crêpes gourmandes, des mélodies entraînantes et des histoires à savourer ensemble dans une ambiance joyeuse et conviviale. Parce que la nourriture rassemble et invite au partage, chacun·e est convié·e à apporter une spécialité à faire découvrir.

21h30 Dendana [blues, rock, gnawa]

Songwriter algérien, DENDANA puise ses influences dans le blues, le rock et le patrimoine saharien, à la croisée des musiques modernes et traditionnelles. Avec un ton libre et des mots du quotidien, il parle de vivre ensemble, de nostalgie et d’amour de son pays.

+ DJ Astúria

Vous l’aviez adoré à la clôture des Scènes d’été 2025 alors … nous lui avons demandé de venir ouvrir l’édition 2026 ! Pianiste classique et danseuse à la base, Astúria a toujours était entourée par la musique. Elle puise son inspiration dans les fêtes en plein air ensoleillées de son pays natal, où la musique rime avec joie et énergie positive. À travers ses sets tropicaux et mélodiques, Astúria cherche à transmettre ce même sentiment de bonheur et de liberté à son public. .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

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English :

7:00 p.m.: The evening comes alive with music!

FANFAR?ASCA kicks off the evening with its lively, festive brass band energy.

Bar and food services will be provided by the associations LA BALAYETTE %C0 CIEL and ANADOLU BEAUVAIS (a Franco-Turkish association).

8:15 PM: Gros Monsieur [gourmet pop]

GROS MONSIEUR (recently making a name for himself with an impressive run on The Voice 2026) is a bridge between cultures: a radiant artist who reconciles the poetry of French chanson with the irresistible groove of Afro-pop. A true musical diplomat, he transforms our doubts into a collective celebration, honoring the extraordinary that lies dormant within each of us.

See you there: Thursday, July 2 at 5 p.m., join Gros Monsieur in Josephine Baker Park for an outdoor musical gathering all about sharing! On the menu: gourmet crêpes, catchy tunes, and stories to savor together in a joyful and friendly atmosphere. Because food brings people together and encourages sharing, everyone is invited to bring a specialty to share.

9:30 PM: Dendana [blues, rock, gnawa]

Algerian singer-songwriter DENDANA draws his influences from blues, rock, and Saharan heritage, at the crossroads of modern and traditional music. With a free-spirited tone and everyday language, he sings about living together, nostalgia, and love for his country.

+ DJ Ast%FAria

You loved her at the closing of Sc%E8nes d’%E9t%E9 2025, so we asked her to open the 2026 edition! Originally a classical pianist and dancer, Ast%FAria has always been surrounded by music. She draws her inspiration from the sunny outdoor festivals of her homeland, where music is synonymous with joy and positive energy. Through her tropical and melodic sets, Astaria seeks to convey that same sense of happiness and freedom to her audience.

L’événement Scènes d’été Gros Monsieur + Dendana + DJ Astúria Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis