Beauvais

Grande braderie de la médiathèque départementale de l’Oise

22 Rue Vinot Prefontaine Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin 2026, retrouvez La Grande Braderie de la Médiathèque départementale de l’Oise et ses milliers de livres et de CD, au prix unique de 1 € le document, à la Médiathèque départementale de Beauvais et participez à des activités ludiques pour les familles !

Programme de la journée

– 10h00 17h00 Vente de livres et de CD au prix unique de 1 € le document ;

– dès 14h00 et en continu Atelier Do It Yourself proposés par l’équipe de la Médiathèque départementale.

Samedi 20 juin 2026, retrouvez La Grande Braderie de la Médiathèque départementale de l’Oise et ses milliers de livres et de CD, au prix unique de 1 € le document, à la Médiathèque départementale de Beauvais et participez à des activités ludiques pour les familles !

Programme de la journée

– 10h00 17h00 Vente de livres et de CD au prix unique de 1 € le document ;

– dès 14h00 et en continu Atelier Do It Yourself proposés par l’équipe de la Médiathèque départementale. .

22 Rue Vinot Prefontaine Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

On Saturday, June 20, 2026, come to the Oise Departmental Library’s Big Book Sale and browse through thousands of books and CDs, all for just 1 euro each, at the Beauvais Departmental Library, and take part in fun activities for the whole family!

Schedule for the day:

– 10:00 AM 5:00 PM: Book and CD sale at a flat rate of 1 € per item;

– Starting at 2:00 PM and ongoing: Do-It-Yourself workshops led by the Departmental Media Library team.

L’événement Grande braderie de la médiathèque départementale de l’Oise Beauvais a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis