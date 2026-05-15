Foire Saint-Pierre Beauvais
Foire Saint-Pierre Beauvais vendredi 19 juin 2026.
Beauvais
Foire Saint-Pierre
Avenue Nelson Mandela Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-19
Le rendez-vous incontournable des familles beauvaisiennes revient cet été. Du 19 juin au 5 juillet 2026, la Foire Saint-Pierre s’installe sur l’avenue Nelson Mandela pour deux semaines de fête, de rires et de sensations fortes.
Comme le promet l’affiche de cette année, il y en aura “pour les petits et grands”. Que vous soyez amateur de montées d’adrénaline dans les manèges à sensations ou que vous préfériez les attractions plus douces et familiales, le site du Parking Saint-Quentin aura de quoi vous combler.
En plus des manèges, de nombreuses animations viendront rythmer ces journées de fête, garantissant une ambiance conviviale tout au long de l’événement.
Le rendez-vous incontournable des familles beauvaisiennes revient cet été. Du 19 juin au 5 juillet 2026, la Foire Saint-Pierre s’installe sur l’avenue Nelson Mandela pour deux semaines de fête, de rires et de sensations fortes.
Comme le promet l’affiche de cette année, il y en aura “pour les petits et grands”. Que vous soyez amateur de montées d’adrénaline dans les manèges à sensations ou que vous préfériez les attractions plus douces et familiales, le site du Parking Saint-Quentin aura de quoi vous combler.
En plus des manèges, de nombreuses animations viendront rythmer ces journées de fête, garantissant une ambiance conviviale tout au long de l’événement. .
Avenue Nelson Mandela Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The must-see event for families in Beauvais returns this summer. From June 19 to July 5, 2026, the Foire Saint-Pierre takes over Avenue Nelson Mandela for two weeks of festivities, laughter and thrills.
As this year’s poster promises, there’s something for everyone, young and old alike. Whether you’re a fan of the adrenalin-pumping thrill rides or prefer the gentler, family-friendly attractions, the Parking Saint-Quentin site has something for everyone.
In addition to the rides, there will be plenty of entertainment to punctuate these festive days, guaranteeing a convivial atmosphere throughout the event.
L’événement Foire Saint-Pierre Beauvais a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
À voir aussi à Beauvais (Oise)
- Festival Nouvelles Ondes Beauvais 15 mai 2026
- Nuit des musées au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais 23 mai 2026
- Visites guidées à la lampe torche, MUDO – musée de l’Oise, Beauvais 23 mai 2026
- Rencontre avec l’équipe scientifique du musée, MUDO – musée de l’Oise, Beauvais 23 mai 2026
- Visites commentées « Endormis », MUDO – musée de l’Oise, Beauvais 23 mai 2026