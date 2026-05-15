Foire Saint-Pierre Beauvais

Beauvais

Foire Saint-Pierre

Avenue Nelson Mandela Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-19

Le rendez-vous incontournable des familles beauvaisiennes revient cet été. Du 19 juin au 5 juillet 2026, la Foire Saint-Pierre s’installe sur l’avenue Nelson Mandela pour deux semaines de fête, de rires et de sensations fortes.

Comme le promet l’affiche de cette année, il y en aura “pour les petits et grands”. Que vous soyez amateur de montées d’adrénaline dans les manèges à sensations ou que vous préfériez les attractions plus douces et familiales, le site du Parking Saint-Quentin aura de quoi vous combler.

En plus des manèges, de nombreuses animations viendront rythmer ces journées de fête, garantissant une ambiance conviviale tout au long de l’événement.

Le rendez-vous incontournable des familles beauvaisiennes revient cet été. Du 19 juin au 5 juillet 2026, la Foire Saint-Pierre s’installe sur l’avenue Nelson Mandela pour deux semaines de fête, de rires et de sensations fortes.

Comme le promet l’affiche de cette année, il y en aura “pour les petits et grands”. Que vous soyez amateur de montées d’adrénaline dans les manèges à sensations ou que vous préfériez les attractions plus douces et familiales, le site du Parking Saint-Quentin aura de quoi vous combler.

En plus des manèges, de nombreuses animations viendront rythmer ces journées de fête, garantissant une ambiance conviviale tout au long de l’événement. .

Avenue Nelson Mandela Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

The must-see event for families in Beauvais returns this summer. From June 19 to July 5, 2026, the Foire Saint-Pierre takes over Avenue Nelson Mandela for two weeks of festivities, laughter and thrills.

As this year’s poster promises, there’s something for everyone, young and old alike. Whether you’re a fan of the adrenalin-pumping thrill rides or prefer the gentler, family-friendly attractions, the Parking Saint-Quentin site has something for everyone.

In addition to the rides, there will be plenty of entertainment to punctuate these festive days, guaranteeing a convivial atmosphere throughout the event.

L’événement Foire Saint-Pierre Beauvais a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis