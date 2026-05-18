Beauvais

Gala du Beauvais Skating Club Une journée à Paris !

7 Rue Antonio de Hojas Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Beauvais Skating Club vous invite à son gala de fin d’année, où la magie de la glace rencontre l’élégance intemporelle de Paris. Plongez dans un voyage féerique au cœur de la Ville Lumière ses rues romantiques, ses cafés animés, ses monuments emblématiques et son atmosphère artistique.

Réservez vos billets dès maintenant et laissez-vous transporter dans un Paris magique… sur glace.

Le Beauvais Skating Club vous invite à son gala de fin d’année, où la magie de la glace rencontre l’élégance intemporelle de Paris. Plongez dans un voyage féerique au cœur de la Ville Lumière ses rues romantiques, ses cafés animés, ses monuments emblématiques et son atmosphère artistique.

Réservez vos billets dès maintenant et laissez-vous transporter dans un Paris magique… sur glace. .

7 Rue Antonio de Hojas Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 7 56 10 74 58 beauvais-skating-club@outlook.fr

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English :

The Beauvais Skating Club invites you to its end-of-year gala, where the magic of ice meets the timeless elegance of Paris. Immerse yourself in a magical journey to the heart of the City of Light: its romantic streets, lively cafés, emblematic monuments and artistic atmosphere.

Book your tickets now and let yourself be transported to a magical Paris? on ice.

L’événement Gala du Beauvais Skating Club Une journée à Paris ! Beauvais a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis