Beauvais

Fête de la Musique

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin 2026, Beauvais vibrera au rythme de la Fête de la musique. Pour cette nouvelle édition, musiciens, danseurs, élèves du Conservatoire, associations et artistes locaux investissent les rues pour faire de cette journée un grand moment de partage, de liesse et de découverte.

Au programme

– Déambulations en Centre-Ville & Parvis

– Ambiance dans les Bars du Centre-Ville

Le dimanche 21 juin 2026, Beauvais vibrera au rythme de la Fête de la musique. Pour cette nouvelle édition, musiciens, danseurs, élèves du Conservatoire, associations et artistes locaux investissent les rues pour faire de cette journée un grand moment de partage, de liesse et de découverte.

Au programme

– Déambulations en Centre-Ville & Parvis

– Ambiance dans les Bars du Centre-Ville .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

On Sunday June 21, 2026, Beauvais will vibrate to the rhythm of the Fête de la musique. For this new edition, musicians, dancers, students from the Conservatoire, associations and local artists will take to the streets to make this day a great moment of sharing, jubilation and discovery.

On the program:

– City Center & Parvis strolls

– Ambiance in Downtown Bars

L’événement Fête de la Musique Beauvais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis