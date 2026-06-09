Beauvais

Jamais

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Pour retrouver le goût de l’enfance perdue, Peter Pan saute par la fenêtre d’une chambre vide, celle de Wendy, morte de vieillesse, qui n’est plus là à l’attendre. Il nous invite à le suivre dans son inconscient, vers une île intemporelle le pays du Jamais. Tout au long du voyage clownesque, le personnage réalise qu’il a vieilli, jusqu’à un combat final entre lui et lui-même.

Pour retrouver le goût de l’enfance perdue, Peter Pan saute par la fenêtre d’une chambre vide, celle de Wendy, morte de vieillesse, qui n’est plus là à l’attendre. Il nous invite à le suivre dans son inconscient, vers une île intemporelle le pays du Jamais. Tout au long du voyage clownesque, le personnage réalise qu’il a vieilli, jusqu’à un combat final entre lui et lui-même. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20 contact@theatredubeauvaisis.com

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English :

To recapture the taste of his lost childhood, Peter Pan jumps out of an empty bedroom window, that of Wendy, who has died of old age and is no longer there waiting for him. He invites us to follow him into his subconscious, to a timeless island: the Land of Never. Throughout the clownish journey, the character realizes that he has aged, until a final battle between himself and himself.

L’événement Jamais Beauvais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis