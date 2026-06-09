Beauvais

Balade rétro en 4L dans le Beauvaisis

1 Rue Beauregard Beauvais Oise

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Envie d’explorer Beauvais autrement ? Montez à bord d’une mythique Renault 4L et laissez-vous porter pour une balade rétro d’environ une heure entre ruelles beauvaisiennes, paysages ouverts et villages alentours. Une expérience conviviale et pleine de charme, à vivre en couple, entre amis ou en famille… avec une surprise à découvrir pendant le parcours.

Un départ toutes les heures (de 10h à 17h hors pause déjeuner).

Envie d’explorer Beauvais autrement ? Montez à bord d’une mythique Renault 4L et laissez-vous porter pour une balade rétro d’environ une heure entre ruelles beauvaisiennes, paysages ouverts et villages alentours. Une expérience conviviale et pleine de charme, à vivre en couple, entre amis ou en famille… avec une surprise à découvrir pendant le parcours.

Un départ toutes les heures (de 10h à 17h hors pause déjeuner). .

1 Rue Beauregard Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 30 30 contact@visitbeauvais.fr

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English :

Want to explore Beauvais in a different way? Climb aboard a legendary Renault 4L and let yourself be carried away for an hour?s retro tour of Beauvais?s narrow streets, open countryside and surrounding villages. It’s a charming, convivial experience for couples, friends or family? with a surprise to discover along the way.

Departures every hour (10am to 5pm, excluding lunch breaks).

L’événement Balade rétro en 4L dans le Beauvaisis Beauvais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis