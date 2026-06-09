Conférence Vie d’artiste Eugène Aizelin (1821-1904) Beauvais
Conférence Vie d’artiste Eugène Aizelin (1821-1904) Beauvais mercredi 24 juin 2026.
Beauvais
Conférence Vie d’artiste Eugène Aizelin (1821-1904)
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Conférence au MUDO-Musée de l’Oise.
Mercredi 24 juin 18h30
Vie d’artiste Eugène Aizelin (1821-1904)
Eugène Aizelin est un sculpteur français qui a participé à trois Expositions universelles et à qui plusieurs grandes commandes ont été passées. Son fonds d’atelier, entreposé dans une propriété du Beauvaisis, rejoint le MUDO-Musée de l’Oise en 1975.
Découverte de cet artiste majeur des collections du MUDO-Musée de l’Oise.
Par Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine et directeur du MUDO-Musée de l’Oise
Durée 1h de conférence suivie d’environ 15 minutes d’échanges
Tout public, à partir de 12 ans | Gratuit, réservation conseillé
Conférence au MUDO-Musée de l’Oise.
Mercredi 24 juin 18h30
Vie d’artiste Eugène Aizelin (1821-1904)
Eugène Aizelin est un sculpteur français qui a participé à trois Expositions universelles et à qui plusieurs grandes commandes ont été passées. Son fonds d’atelier, entreposé dans une propriété du Beauvaisis, rejoint le MUDO-Musée de l’Oise en 1975.
Découverte de cet artiste majeur des collections du MUDO-Musée de l’Oise.
Par Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine et directeur du MUDO-Musée de l’Oise
Durée 1h de conférence suivie d’environ 15 minutes d’échanges
Tout public, à partir de 12 ans | Gratuit, réservation conseillé .
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr
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English :
Conference at the MUDO-Musée de l’Oise.
Wednesday June 24, 6:30pm
The life of an artist: Eugène Aizelin (1821-1904)
Eugène Aizelin was a French sculptor who took part in three World Fairs and received several major commissions. His studio collection, stored in a property in the Beauvaisis region, joined the MUDO-Musée de l’Oise in 1975.
Discover this major artist in the MUDO-Musée de l’Oise collections.
By Alexandre Estaquet-Legrand, curator and director of the MUDO-Musée de l’Oise
Duration: 1-hour lecture followed by 15 minutes of discussion
Open to all, 12 years and over | Free, booking recommended
L’événement Conférence Vie d’artiste Eugène Aizelin (1821-1904) Beauvais a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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